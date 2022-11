Communiqué Valorisation des déchets : Rencontre entre les présidents du SYDNE et d'ILEVA

Le Président du SYDNE, Daniel Alamélou, a rencontré ce jour le Président d'ILEVA, Michel Fontaine, afin de partager leur vision commune des enjeux de traitement et de valorisation des déchets à l'échelle des territoires desservis par les syndicats qu'ils président.



Les sujets suivants ont été abordés :

• La constitution d'un comité stratégique inter-syndicats afin de coordonner l'action des deux collectivités et d'organiser leur complémentarité,

• La valorisation énergétique du Combustible Solide de Récupération.

• Le centre de tri des déchets issus de la collecte sélective,

• Les enjeux du PRPGD (Plan Régional de Gestion des Déchets)

• La gestion des déchets dangereux ..