Valérie Soupaya Valliama : elle croit au karma

La belle Valérie a 21 ans et est étudiante sur le campus du Moufia en Sciences Humaines et Sociales. Elle croit au destin et au karma, que chaque personne a un destin bien tracé, et que nous sommes libres de prendre le chemin qui nous convient le mieux. Une très belle leçon de zénitude en images également.



Philosophe elle assène : " J'ai toujours su que la vie était un cycle, de crises et de périodes d’accalmies, de guerres et ensuite de paix… La pensée, si on sait bien la contrôler, peut tout surmonter d’après moi". Lire la suite de l'article … Originaire de l'Est, de Sainte-Suzanne plus exactement, Valérie se forme actuellement à la psychologie. Une véritable vocation, comme elle l'explique : " Je trouve ces études vraiment passionnantes, car elles m’ont permis de mieux comprendre le monde qui m’entoure, de comprendre comment la société fonctionne, de comprendre les comportements humains, de comprendre aussi comment la société nous manipule. Et croyez moi, ce n’est pas de belles choses à savoir! ".



Chloé Grondin