National Valérie Pécresse annonce sa candidature à l'élection présidentielle 2022

Fraîchement élue présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse se lance désormais dans la course à la présidentielle 2022. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 23 Juillet 2021 à 08:05

"Je suis candidate à la présidence de la République pour restaurer la fierté française. Je ne supporte plus qu’on parle au lieu d’agir", a-t-elle déclaré au Figaro.



Défendant une droite "ferme sur le régalien, laïque mais aussi écologiste, libérale, pro-entreprise, féministe et sociale", Valérie Pécresse avait pris ses distances avec Les Républicains dès 2017 en créant le mouvement Libres ! en opposition au président du parti de l'époque, Laurent Wauquiez, jugé trop populiste, relate nos confrères de la presse nationale.



La candidate à l'Elysée dit vouloir "faire plutôt que chercher à plaire", après un quinquennat durant lequel elle estime qu'il y a eu "très peu de réformes", et entend "remettre le pays en ordre". "En 2022, la France doit prendre un nouveau départ. Cet été, je parcourrai le pays à la rencontre des Français pour enrichir mon projet", précise-t-elle.



Réélue en juin à la tête de l'Ile-de-France, elle est la deuxième personnalité à officialiser sa candidature à droite, après son homologue ex-LR des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, fin mars. Ce dernier, en revanche, refuse de participer à une primaire.





Publicité Publicité