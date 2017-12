A la Une .. Valérie Lebreton : La première femme réunionnaise présidente du TGI de St-Pierre





Après un premier poste comme juge d’instruction à Epinal, puis comme substitut du procureur au TGI de St-Denis et de St-Pierre, Valérie Lebreton a été vice-présidente du TGI d’Ajaccio en Corse. De retour à La Réunion depuis 2012, elle occupait les fonctions de vice-présidente du tribunal d’instance de St-Denis. C’est donc avec "émotion" tout en mesurant "la confiance du Conseil Supérieur de la Magistrature", qu’elle s'est installée dans le siège de Présidente du tribunal de grande instance de St-Pierre.



Pour Laurent Zuchowicz, procureur de la République, une nomination qui constitue "de formidables encouragements pour les jeunes étudiants en droit de La Réunion" . Cette nomination ne doit cependant pas masquer ces "qualités, compétences et motivations manifestées tout au long d’un parcours professionnel diversifié". Des atouts que la Présidente compte mettre à profit pour notamment développer l’aide juridictionnelle ou encore le thème de "la justice et de la précarité" dans une juridiction de 350 000 habitants où en moyenne sont enregistrées 14 000 nouvelles affaires par an. Son objectif : développer une juridiction "moderne, dynamique, ouverte sur la société et à l’écoute du justiciable".



Sept autres magistrats à ses côtés



A ses cotés sept autres magistrats ont faits leur entrée dont Céline Le Bail, vice-présidente et Virgine Audeber, juge, toutes deux spécialisées dans l’enfance en danger pour 15 à 20 % de mineurs mis en cause dans la commission d’infractions, a rappelé le procureur de la République. Autre installation, celle de Véronique Gimeno-Cabrera, vice-présidente chargée de la présidence du tribunal mixte de commerce.



