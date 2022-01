A la Une . Valérie Bègue s’est-elle fiancée ? Un gros diamant semble l’indiquer

Les récentes photos de Valérie Bègue publiées sur les réseaux sociaux font jaser. Les rumeurs vont bon train et beaucoup d'internautes s'interrogent : la Réunionnaise s'est-elle à nouveau fiancée ? Par Baradi Siva - Publié le Mercredi 12 Janvier 2022 à 10:48

L'ancienne reine de beauté montre au grand jour qu'elle file le parfait amour avec un certain George Yates. Miss Réunion 2007 et Miss France 2008 a récemment publié des photos sur son compte Instagram qui ont beaucoup fait parler.



La cause ? Un gros diamant qui a fait apparition sur son annulaire gauche.



Cela a suffi pour lancer des rumeurs sur toute la toile. Plusieurs tabloïds s'interrogent suite à la publication de ces photos sur Instagram. Ils affirment notamment que George Yates fait partie de la vie de Valérie Bègue depuis de très longs mois et serait même déjà venu à La Réunion.



Il ne reste donc qu'à scruter les réseaux sociaux de la belle aux yeux noisette pour savoir si la rumeur se confirme...



Baradi Siva Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur