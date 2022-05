A la Une . Valentin Damour champion de France de lutte

Valentin Damour décroche la médaille d’or au Championnat de France de lutte dans la catégorie des -61 kg. La lutte réunionnaise qui est également honorée par la qualification du Rodriguais David Sainte-Marie, pensionnaire également du lutte club Saint-Joseph. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 16 Mai 2022 à 06:50

Les championnats de France séniors 2022 se sont déroulés les 14 et 15 mai au palais des sports Ghani Yalouz de Besançon. C’est le championnat le plus attendu pour les séniors. Sur les 5 inscrits la délégation réunionnaise décroche une seule médaille, mais la plus belle, le titre de champion de France pour Valentin Damour en -61 kg lutte libre, deux places de 5éme et une place de 7éme.



C’est un retour gagnant pour Valentin Damour qui en 2021 avait pris la lourde décision de mettre un terme à sa carrière et de quitter l’INSEP après y avoir passé 4 ans. Depuis son retour à La Réunion il a retrouvé un cadre idéal pour la reprise du sport de haut niveau et atteindre son objectif qui ne l’avait jamais vraiment quitté : JO PARIS 2024. Doté d’une bonne technique, d’un bon physique Valentin a brillamment atteint son objectif et a nettement maîtrisé tous ses matchs. Le programme d’entraînement sur son île semble porter ses fruits. Le titre de champion de France chez les -61 kg en lutte libre ce 14 mai 2022 est la première étape avant les échéances internationales à venir.



Deux places de 5éme :

Stéphane Sine (-65 kg lutte libre) pensionnaire du pôle France de Dijon réalise une très bonne compétition jusqu’à la demi-finale. Très proche du podium il fait partie des meilleurs au vu de sa prestation en demi-finale et de son match pour la médaille de bronze perdu alors qu’il menait dans les 15 dernières secondes.



David Ste-Marie (-79 kg lutte libre) pensionnaire du centre formateur de Saint-Joseph réalise une bonne compétition. David est en constante progression, il automatise ses apprentissages à chaque compétition en structurant davantage sa lutte. Il manque le podium de peu.





Une place de 7éme :

Mehdi Lebon-Gangate (-72 kg lutte gréco-romaine) pensionnaire du pôle France de Dijon, Mehdi est encore junior, en prenant en maturité il devrait passer un cap.



Non classé :

Samuel Dijoux (-74kg lutte libre) est entraîneur au centre formateur de Saint-Joseph. Diminué par une blessure au coude il n’a pu s’exprimer. Son classement ne reflète pas son niveau.



Sélection championnat d’Afrique pour David Ste-Marie .

David qui est Rodriguais est installé à La Réunion depuis 4 ans pour vivre son double projet sportif et scolaire. Il est actuellement 2éme année STAPS au Tampon, son projet sportif c’est au lutte club Saint-Joseph qu’il le vit. David a décroché le titre de champion de France universitaire en 2020. C’est lors d’une compétition organisée par la fédération mauricienne de lutte en avril dernier que David a décroché son billet pour le championnat d’Afrique 2022 qui se déroulera à El-Jadida au Maroc du 17 au 22 mai 2022.











