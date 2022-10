A la Une . Val-d’Oise : Un homme lynché dans la file d’attente d'une station-service

Un quinquagénaire a été gravement blessé par plusieurs individus samedi soir dans la file d’attente d’une station-service. La victime attendait patiemment son tour lorsqu’elle a klaxonné quand une voiture a tenté de lui prendre sa place. Plusieurs individus sont sortis pour la passer à tabac. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 17 Octobre 2022 à 11:44

Il était 19h30 samedi soir lorsqu’un drame s’est joué de peu à Herblay-sur-Seine, dans le Val-d’Oise. Un homme de 51 ans attendait patiemment son tour lorsqu’une voiture a tenté de resquiller la longue file. Il a donc klaxonné pour exprimer son mécontentement. Plusieurs individus sont sortis du véhicule pour rouer de coups le quinquagénaire avant de s’enfuir.



Gravement blessée, la victime a été prise en charge par la police municipale avant que les pompiers et le Samu n’arrivent. Ses jours ne sont pas en danger, mais l'homme souffre de plusieurs fractures, dont une à la mâchoire. Son état de santé n’a pas encore permis son audition.



Une enquête pour violences volontaires en réunion a été ouverte par le Parquet de Pontoise. Deux suspects ont été interpellés et placés en garde à vue.



