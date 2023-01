National Val d'Oise : Un gendarme spécialisé dans la lutte contre la prostitution condamné pour proxénétisme

Un gendarme spécialisé dans la lutte contre la prostitution a été condamné pour proxénétisme. Il a écopé de deux ans de prison avec sursis, une amende de 4.000 euros et une interdiction d’exercer une profession dans la fonction publique pour proxénétisme. Par P.J - Publié le Mercredi 18 Janvier 2023 à 10:01

Entre juin 2019 et mai 2020, un gendarme spécialisé dans la lutte contre la prostitution a tenu un rôle de proxénète dans son appartement de fonction à Pontoise (Val-d’Oise). Des activités qui ont poussé des résidents de l’immeuble à mettre au parfum les forces de l'ordre.



Jugé lundi par le tribunal correctionnel de Pontoise, le major de gendarmerie a été reconnu coupable de proxénétisme aggravé. Il a écopé de deux ans de prison avec sursis, d’une amende de 4.000 euros et d’une interdiction d’exercer une profession dans la fonction publique, rapporte Cnews.



Le prévenu a fait appel aux services tarifés d’une prostituée brésilienne. N’ayant pas de domicile, la jeune femme a accepté la proposition d’hébergement dans le logement de fonction faite par le gendarme. Il l’a ensuite convaincue de faire des passes dans son appartement entre juin 2019 et mai 2020, l’assurant qu’elle ne risquait rien en raison de son statut privilégié. Au fil du temps, d’autres filles ont été emmenées pour alimenter le réseau.



Au cours de son procès lundi, tentant de minimiser son geste, il a expliqué avoir agi « par idiotie » avant d’avouer qu’« aux yeux de la loi, il est un proxénète », révèle La Gazette du Val-d’Oise.



Apres les nombreux signalements du voisinage, les surveillances et les écoutes téléphoniques, les enquêteurs ont pu recouper toutes les informations grâce aux auditions des clients et des prostituées identifiés. Des dépôts en espèces sur le compte du gendarme ont conforté les soupçons.



D’ailleurs, lors de l’interpellation des deux protagonistes en mai 2020, les enquêteurs ont découvert le livre de comptabilité de leur juteuse affaire. Entre janvier et mai 2020, les recettes de ce bénéfice ont varié de 4.000 à près de 11.000 euros par mois.

La Brésilienne a elle écopé d’un an d’emprisonnement avec sursis.