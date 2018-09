Val D’Oise: Un policier d'origine réunionnaise grièvement blessé

Deux policiers ont été grièvement blessés dans la nuit de lundi à mardi à Osny dans le Val D’Oise. L’un d’entre-eux est d’origine réunionnaise. Le policier et sa collègue, agent de sécurité, ont été percutés par une voiture volée conduite par des mineurs.



La violence du choc a été telle que les deux policiers ont été projetés à une dizaine de mètres du lieu d’impact, là où ils venaient d’installer un barrage.



Le policier réunionnais souffre de nombreuses fractures notamment aux jambes et à la tête. Sa collègue a également été grièvement blessée au visage et au bassin, rapporte Actu17, site d'actualité dans le Val d'Oise.



Les passagers du véhicule, déjà connus de la justice, ont été interpellés.