Vakans nautik au Port: Les marmailles jouent les apprentis navigateurs

S’équiper, préparer le bateau, le mettre à l’eau, gérer sa navigation… les marins en herbe, âgés de six ans pour les plus petits, participent à toutes les étapes, comme des grands. Le tout, guidés bien sûr par des moniteurs professionnels. "Moi je m'occupe de la grande voile", explique Noémie depuis son embarcation. "Moi je dirige" , complète Mathilde, sa co-équipière.



"On a appris à tourner, à avancer, à régler les voiles. Et en kayak on a appris à avancer tout droit et à tourner rapidement" , expliquent les deux jeunes filles, visiblement enchantées. Et comble de l'enchantement, les apprentis navigatrices ont eu la chance de croiser sur leur route ce mercredi plusieurs baleines ! De quoi attaquer la rentrée des souvenirs plein la tête !