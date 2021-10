Vakans Marmay lé gayar à Mafate !

C’est dans un Cirque ensoleillé que les marmays s’amusent lors de l’atelier de fabrication de cerf-volant et écoutent avec la plus grande attention les zistoirs et légendes de la conteuse Dominique DAMBREVILLE. Mais, cela ne s’arrête pas là, c’est sous le regard admiratif de Kévin DAIN, élu en charge de la Jeunesse, que les plus petits participent à des cours d’initiation aux gestes de premiers secours et de self défense en compagnie de leurs parents.

Saint-Paul, Ville humaine et solidaire, s’inscrit dans une logique de proximité, avec des ateliers pensés et adoptés par les Mafatais, en collaboration avec la municipalité.