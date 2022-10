Culture Vague de Kompa Zouk à La Possession et à Saint-André début décembre

Les adeptes de concerts sont invités à prendre "La Vague de Kompa Zouk Live" à La Possession le 9 décembre et à Saint-André le 10 décembre prochains. Par NP - Publié le Mercredi 19 Octobre 2022 à 11:30





Ils seront accompagnés par 7 musiciens venus de Guadeloupe, 2 DJ antillais (DJ Coco et DJ Skety) ainis que 2 DJ Réunionnais (DJ Niaka et Deejay Seb'). Varaine Ben, Kent1 et Dj Msy assureront les premières parties.



Le rendez-vous est donné au Karousel à La Possession le vendredi 9 décembre et à la Salle Nna & Coco à Saint-André le samedi 10 décembre.



