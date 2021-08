A la Une . Vadrame Clair, l'illusionniste hors pair

Vadrame Clair pratique l’art de la prestidigitation, de mentaliste, de l’illusionniste, de l’hypnose, bref de la magie partout dans le monde. Ne laissant personne insensible lorsqu'il se produit, Vadrame met ses témoins devant le fait accompli. Il aime les éblouir par sa magie et cultiver leur curiosité en leur laissant une expérience amusante et inoubliable. Confessions d’un magicien hors pair en vacances sur son île. Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com - Publié le Dimanche 1 Août 2021 à 14:15

Originaire de Saint-Paul, Vadrame Clair est installé depuis une dizaine d’années sur Paris. Il est aujourd’hui l’un des plus grands prestidigitateurs français alors que rien ne le prédestinait à ce métier.

“ J’ai quitté mon île à 18 ans pour un challenge sportif dans la boxe. J’ai commencé ce sport avec Yanis Racine, ici à La Réunion puis je suis allé me perfectionner en métropole et dans le monde entier (Thaïlande, Suisse, Luxembourg, Australie, Russie) jusqu’à obtenir le titre de champion de monde de -91kg en kick boxing en Allemagne en 2015”.



Ses débuts dans la magie

Comme presque tous les petits garçons à son âge, Vadrame reçoit une boîte de magiciens à Noël. La magie opère de suite, il se met déjà dans la peau d' un apprenti sorcier. Il réalise des petits tours en fonction de son imagination et fait preuve de créativité dans sa mise en scène.

“J’ai commencé à apprendre la magie par hasard à 11 ans à Villèle, il s’agissait uniquement de la magie de cartes. Mon parcours sportif m’a permis de rencontrer beaucoup de personnes dans le monde entier et de développer en parallèle ma magie. Je suis donc devenu magicien grâce à ma curiosité mais aussi grâce à mon envie de faire vivre aux personnes des expériences inoubliables. Du coup aujourd’hui je fais du sport pour garder la forme et m’entraîne davantage à développer mes techniques de magie”.

Sa rencontre avec Maxime Magnin et d’autres consultants magie lors d’un événement dans l’Oise le feront progresser rapidement.



