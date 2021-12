A la Une . Vadko, le premier son exotique de l’artiste Shayna Layn

On l’a connu modèle photo, figurante dans plusieurs clips réunionnais, la voilà aujourd’hui artiste. Shayna Layn sort son tout premier single “Vadko”, qui cartonne actuellement sur les réseaux. Un son exotique et entraînant pour ambiancer toutes les soirées. Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com - Publié le Dimanche 5 Décembre 2021 à 11:02

Shayna Layn, la belle métisse de 23 ans, n’arrête pas de nous surprendre. Elle qui rêvait de devenir gendarme ou hôtesse de l’air se retrouve artiste, et cela ne lui déplaît pas pour autant. En 2020, elle participe au tournage du clip de Cinco, un rappeur connu qui a signé sur le même label que Maître Gims.



“Un jour, on m'a proposé de tourner dans un clip pour un rappeur connu qui venait tourner spécialement à La Réunion. Il s'avérait que le réalisateur de celui-ci n'était autre que Paul Maillot qui travaille avec de grands artistes tels que Kaaris, Black M, Lasco, Tarovitch, Bilal Hassani en autres. Nous avons gardé contact, puis un jour, il m'a entendue poser sur un de ses instrus. Complément aléatoirement, j'ai chantonné un tempo qui donnait bien. Puis il m'a dit 'Là, y a quelque-chose à faire !'".



De fil en aiguille, Shayna et Paul commencent à travailler ensemble et créent un concept qui réunit de l'instrumental à la brésilienne avec des paroles françaises, réunionnaises, portugaises et malgaches. Un son complètement exotique qui a donné “Vadko” (qui veut dire "mon chéri/mon homme" en malgache).



“Honnêtement, je ne m'y attendais pas du tout, comme beaucoup de monde. Mais j'ai reçu énormément de bons retours. Pourtant au début, je n'étais pas trop d'accord pour faire ce projet. C'est pour ça qu’il est resté sous silence. J'étais très angoissée mais Paul Maillot m'a encouragée. Il voulait vraiment que j'aille jusqu'au bout. Je n'avais même pas vu l'ampleur de la chose le jour du clip”, explique t-elle en souriant.



Comme c’est son premier titre, Shayna Layn s'attendait à quelque chose de plutôt simple. Mais c’était sans compter sur le professionnalisme du réalisateur.



“Arrivée sur le lieu de tournage, je vois au moins une trentaine personnes du staff pour monter le décor. Huit grosses voitures, des lumières partout, un grand hangar, de nombreux figurants, du matériel de vrai tournage. C'était incroyable! C'est là que j'ai compris que je ne bossais pas avec n'importe qui”.



Paul Maillot ne fait pas les choses à moitié et a tout géré de A à Z. En réalité, ce morceau a pris un an pour voir le jour. Shayna l’a enregistré à Paris car le producteur est basé là-bas, avec en sus les restrictions sanitaires. Le clip a été tourné il y a quelques mois seulement.



“Je suis étonnement surprise que ça plaise. J'avoue avoir été stressée. j'ai reçu des critiques très constructives ! Cela fait plaisir d'avoir une communauté bienveillante car personne n'est là pour rabaisser l'autre. Au contraire, ils veulent me voir évoluer et encore m'écouter. C’est cela qui fait ma force. "Vadko" est une chanson avec des paroles très simples pour que cela rentre facilement dans la tête. Pour le prochain son, ce sera un peu différent mais toujours là pour donner de l'ambiance. Il ne faut pas oublier que ça reste de la musique pour club”, renchérit-elle.



Shayna Layn a déjà reçu des propositions pour faire tourner ses sons sur les ondes et en discothèques. Son premier showcase se déroule dimanche dans une boîte de l'ouest.



De figurante à artiste, le pas est franchi !



"Vadko" est disponible sur tous les plateformes de téléchargement.