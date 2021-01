A la Une . Vaccins contre la Covid : 5 morts, 139 signalements d'effets indésirables en France

Le ministère de la Santé a fait mardi soir le point sur la campagne de vaccination contre le Coronavirus en France. 5 décès de personnes âgées de plus de 75 ans et souffrantes de comorbidités sont à déplorer. Il n'y avait pas pour autant de signes de réactions au vaccin. Par Baradi SIVA - Publié le Mercredi 20 Janvier 2021 à 08:50 | Lu 2665 fois

FranceTVinfo révèle un bilan réalisé par le ministère de la Santé après presque 10 jours depuis le début de la vaccination contre la Covid-19 en France. 5 personnes vaccinées sont mortes et 139 déplorent des effets secondaires.



Des seniors décédés



3 morts ont été recensés à Nancy, un à Tours et un à Montpellier. Toutes étaient âgées de plus de 75 ans et souffraient de comorbidités, a assuré le ministère de la Santé à FranceTVinfo.



Olivier Véran a déclaré au micro de France Bleu Sud Lorraine que les victimes "ont pu décéder dans les jours qui ont suivi la vaccination, sans pour autant présenter des signes de réactions allergiques après la vaccination."



Par ailleurs, 139 personnes ont signalé des effets indésirables.





Baradi SIVA Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur