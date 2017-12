La grande Une Vaccins: Un débat sur le vote des Députés réunionnais demandé par un collectif Aucun Député réunionnais ne s'est dressé contre le passage de trois à onze vaccins obligatoires à l’Assemblée Nationale au mois d’octobre dernier. Depuis, un collectif s’est créé sur notre île, en réaction à cette extension d’obligation vaccinale. Un groupe de réunionnais demande aux Députés de réagir, estimant qu’ "il n’est jamais trop tard".

Marie-Pierre Paris est maman d’un petit garçon qui a aujourd’hui six ans. Mais cela fait aussi pratiquement six ans qu’elle se bat afin d’avoir un diagnostic sur des crises qui sont apparues juste après un rappel de vaccination.



"Les yeux révulsés et les membres tétanisés"



"Il a eu une double injection à deux mois, puis un rappel à cinq mois. C’est à ce moment que mon enfant a commencé à avoir des crises convulsives. Il avait les yeux révulsés en arrière, les membres tétanisés et puis tout d’un coup, une fatigue musculaire généralisée" explique la mère de famille.



Depuis, son fils enchaîné ces crises, jusqu’à cinq fois par an. Entre temps, elle a enchaîné les examens et le corps médical a éloigné l’épilepsie. Seul problème, impossible de confirmer un diagnostic définitif sur ces crises qui handicapent le quotidien du jeune enfant. "Ce qui est établi, c’est qu’il y a des atteintes neurologiques. Mais en attendant, on veille la nuit car il peut faire des crises à tout moment" explique Marie-Pierre Paris.



En fait, dès que le système immunitaire du garçon est mis à l’épreuve pendant des épisodes viraux, une grippe par exemple, il est susceptible de faire une crise.



"Les médecins m’ont toujours dit: non, ce n’est pas le vaccin"



Son fils est d’ailleurs depuis peu suivi par l’hôpital Necker à Paris. "Les médecins m’ont toujours dit, non, ce n’est pas le vaccin, même si les premiers symptômes sont arrivés juste après la vaccination. Tout de suite, tous les médecins ont écarté fermement cette possibilité.



Les batteries d’examens ont éliminé une à une les pathologies possibles, mais je veux qu’on me prouve que ce qu’il a ne soit pas dû aux vaccins. On ne peut pas réaliser de biopsie sur les muscles avant l’âge de quinze ans" déplore Marie-Pierre Paris.



Avec le récent passage de la loi sur l’extension de l’obligation vaccinale, Marie-Pierre Paris, accompagnée de renforts a décidé de monter le Collectif "Agissons contre les effets indésirables des médicaments à la Réunion".



"Une obligation vaccinale qui s’étend, mais pas de diagnostic possible"



Antoine Fontaine a monté le Collectif avec elle. "C’est paradoxal car d’un côté il y a une obligation vaccinale chez de très jeunes enfants, et de l’autre côté il y a interdiction d’établir un diagnostic sur ces mêmes enfants avant 15 ans. L’idée du collectif est de rassembler car on entend de plus en plus parler des effets indésirables ou de maladies causées par un certain nombre de médicaments. Il faut réussir à avoir un débat public pour sensibiliser les gens.



On ne dit pas qu’il faut enlever le rapport de confiance lorsque l’on passe la porte d’un cabinet de médecins mais il y a une information par rapport à ces effets indésirables qui n’est pas donnée aux patients. Les laboratoires pharmaceutiques ne le font pas, ou alors c’est en tous petits caractères."



"C’est fini pour mon enfant…"



"On était tout en confiance", poursuit Marie-Pierre Paris. "Je n’avais jamais lu la notice et à aucun moment je n’ai remis en cause les médecins. La réponse a toujours été négative tout de suite lorsque je posais la question des effets indésirables des injections. Je ne suis pas contre les vaccins, mais je me dis qu’il faut plus d’information sur les contre-indications vaccinales.



Aujourd’hui, mon enfant est à jour de tous ses vaccins. On m’a encouragé a continuer la vaccination malgré les crises convulsives. Moi, c’est fini pour mon enfant, il est atteint neurologiquement. Mais il faut que les autres parents soient au courant, pour ne pas que cela arrive à un autre enfant" espère-t-elle.

Tous les Députés Réunionnais ont voté en faveur de l’extension de l’obligation vaccinale



​ À la Réunion, nos sept députés ont tous voté en faveur, lors du vote de l’article 34 du "Projet de Loi de financement de la sécurité sociale pour 2018". "Il faut chercher le texte au milieu d’une loi globale de projet de financement sur la sécurité sociale. Elle arrive comme un cheveux sur la soupe" déplore cependant Antoine Fontaine.



Dans les faits, les trois vaccins obligatoires dans le passé vont donc passer à onze. Cette liste comporte des injections de vaccins contre: la diphtérie, le tétanos, la polio, la coqueluche, les infections invasives à Haemophilus influenzae de type b, l’hépatite B, les infections invasives à pneumocoque, le méningocoque de sérogroupe C, la rougeole, les oreillons et la rubéole.

Seuls deux Députés ont répondu à nos questions



Nous avons interrogé individuellement chacun des députés de la Réunion. Ni Thierry Robert, ni Huguette Bello, ni Nathalie Bassire, ni David Lorion, ni Jean-Hugues Ratenon n’ont souhaité s’exprimer à ce sujet.



Nadia Ramassamy a répondu, se rangeant derrière les arguments de la ministre de la Santé, estimant cette "extension vaccinale justifiée". Elle parle également de "risque de propagation de ces maladies" et avance une "problématique d’ordre juridique".



Les laboratoires ont cessé de proposer les injections contenant trois vaccins obligatoires



"Il n’y avait aucun vaccin commercialisé avec les seules trois valences obligatoires (D, T, Polio). Deux solutions s’offraient alors, soit supprimer l’obligation vaccinale, soit étendre l’obligation vaccinale pour respecter l’arrêt" continue en effet Nadia Ramassamy.



" Je comprends la méfiance qu’à pu susciter l’idée de cette extension vaccinale, mais il s’agit bien là de prendre une décision de santé publique pour la santé de tous. De plus, les études évaluant les effets des différents adjuvants utilisés dans les vaccins ne vont pas dans le même sens et les liens de cause à effet restent difficiles à prouver. Cela signifie que nous manquons encore de recul sur ces études" conclut la Députée.



Ericka Bareigts à quant à elle évoqué un "défi est sanitaire : il s’agit d’empêcher la résurgence d’un certain nombre de maladies que l’on pensait éradiquées mais qui réapparaissent, avec des risques pour soi-même et surtout pour les autres.



"Le scepticisme et la peur agitent nos concitoyens"



Le second défi est le rapport des citoyens à la science à l’heure où le scepticisme et la peur agitent certains de nos concitoyens. C’est pourquoi le groupe Nouvelle Gauche a proposé une évaluation annuelle de l’extension de l’obligation vaccinale à compter de 2019 qui sera rendue publique. En effet, des inquiétudes remontent de la population, du moins d’une partie d’entre elle, à propos des adjuvants et de la vaccination des enfants de moins de six mois, dont l’immunité n’est pas suffisamment consolidée. Cet amendement n’a cependant pas été approuvé par les députés" précise Ericka Bareigts.



" Une des injections concerne une MST, quel est le besoin pour des nourrissons?"



Des arguments qu’entendent les membres du collectif, mais avec une certaine nuance. "Ils se retranchent derrière les arguments de la Ministre de la Santé. Nous ne sommes pas des scientifiques, mais en regardant les maladies contre lesquelles ces nouveaux vaccins obligatoires sont sensés lutter, d’une part, il y a de nombreuses maladies qui ne sont pas contagieuses chez des nourrissons et l’hépatite B par exemple est une maladie sexuellement transmissible.



Je veux bien que les politiques ne soient pas des scientifiques, mais il y a une réflexion à avoir. Or, aucun Député réunionnais n’interroge le gouvernement sur ce point. La science n’empêche pas de se poser des questions d’éthique, face à des médecins qui se retrouvent dans des conflits d’intérêts avec des lobbies pro-vaccination. On se retrouve alors avec un discours pro-vaccination qui n’est jamais remis en question" déplore Antoine Fontaine.



C'est pour cette raison que le Collectif demande aujourd'hui un débat public à la Réunion. "Il faut absolument que les Députés soient informés par notre collectif et qu'ils prennent part à notre souffrance. Ils peuvent encore intervenir, il n'est pas trop tard" conclut Marie-Pierre Paris.