Vaccinobus incendié : L'auteur interpellé et placé en garde à vue

Le V.I.B, devenu Vaccinobus, a été la cible de cocktails Molotov dans la nuit de dimanche à lundi. Ce véhicule effectuait une tournée dans toute l'île pour proposer la vaccination contre le Covid-19. Les investigations menées par les policiers du Port ont permis d'identifier et interpeller l'auteur des faits ce jeudi après-midi. Par Regis Labrousse - Publié le Vendredi 14 Janvier 2022 à 15:28

Placé en garde vue, il a reconnu les faits. Déjà connu de la justice pour une certaine "passion pyrotechnique", il sera déféré ce vendredi en vue d'une comparution immédiate lundi 17 janvier prochain. - Dans la nuit du dimanche 9 au lundi 10 janvier dernier , quatre cocktails Molotov avaient été lancés en direction du Vaccinobus , provoquant un un début d’incendie. “Il y en a un qui n’a pas pris feu, heureusement, mais un autre s’est logé sous le bus”, expliquait alors la gérante du V.I.B. Une intervention immédiate grâce aux extincteurs présents sur site avait permis de maitriser les flammes.Alors qu'une enquête a été ouverte, les policiers du commissariat du Port, après de minutieuses investigations, ont interpellé un jeune homme de 18 ans ce jeudi après-midi.Placé en garde vue, il a reconnu les faits. Déjà connu de la justice pour une certaine "passion pyrotechnique", il sera déféré ce vendredi en vue d'une comparution immédiate lundi 17 janvier prochain.



