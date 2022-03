A la Une . Vaccinobus incendié : 20 mois de prison pour le jeune Portois

Après plusieurs renvois, Yassar O. est jugé ce vendredi en comparution immédiate. Il est poursuivi pour avoir, en janvier dernier, lancé cinq cocktails Molotov sur le vaccinobus, en pleine nuit, dans l'enceinte de l'entreprise où il était garé. Par Isabelle Serre - Publié le Vendredi 11 Mars 2022 à 16:32





Lors de sa première garde à vue dans le cadre de l'affaire pour laquelle il est jugé ce jour, le jeune prévenu aurait expliqué qu'il avait fabriqué lui-même l'explosif en regardant des vidéos sur internet. Il serait d'ailleurs connu pour avoir jeté une arme incendiaire similaire sur un fast-food du Port en 2020. Il avait agressé une caissière pour lui voler la recette. Le jeune homme compte au total six mentions à son casier et a passé 8 mois en prison.



Il comparaissait pour la troisième fois ce vendredi devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis pour avoir incendié le vaccinobus, un centre de vaccination itinérant, dans la nuit du dimanche 9 au lundi 10 janvier 2022. Le bus était garé dans l'enceinte de l'entreprise qui l'a mis en service, située dans l'ouest de l'île. La gérante aurait indiqué que plusieurs cocktails Molotov avaient été lancés par dessus le grillage, atteignant l'arrière du véhicule.



La "Machine" est aussi poursuivie pour avoir menacé de mort deux policiers du Port lors de sa garde à vue.



Une expertise ordonnée



Selon les experts, le prévenu aurait . Lors de la première audience, son avocat, Me Henri Moselle, avait sollicité un délai pour préparer la défense de son client. Le tribunal avait profité de ce renvoi pour demander un supplément d'informations et notamment, l'étude de la téléphonie du prévenu. Il n'était en effet alors pas exclu que l'acte de vandalisme ait été perpétré sur ordre. Mais les investigations ont permis d'écarté l'hypothèse d'un acte commandité.



Lors d'une seconde audience en février dernier, le parquet avait demandé une expertise psychiatrique pour savoir s'il y avait altération du discernement au moment des faits "extrêmement graves." Les derniers rapports de justice concernant le jeune prévenu datent de son passage devant le tribunal pour enfants. "J’ai pas besoin d’être suivi par un psychiatre car je ne suis pas fou !", avait objecté Yassar O. Le tribunal avait ordonné l'expertise et décidé de le maintenir en détention provisoire en attendant. L'expert qui l'a examiné souligne un rapport complexe avec le feu dont il aurait été victime plus jeune à Mayotte et une problématique addictive.



Ce vendredi, la "Machine" nie les faits et affirme ne pas avoir été sur les lieux ce jour-là. La procureure de la République requiert 1 an de prison et la révocation de deux sursis probatoire soit 8 mois.



Le tribunal le condamnera à 1 an de prison et une peine supplémentaire de 8 mois liée à la révocation de deux sursis avec mandat de dépôt. Il va donc passer 20 mois derrière les barreaux.



Les parties civiles seront indemnisées et le préjudice de dégradation du bus sera intégralement remboursé, soit environ 9.000 euros.



10 janvier : Le Vaccinobus visé par des cocktails Molotov 14 janvier : Vaccinobus incendié : L'auteur interpellé et placé en garde à vue 17 janvier : L'incendiaire du vaccinobus, "fasciné par le feu", maintenu en détention 16 février : "Je ne suis pas fou", l'incendiaire du vaccinobus maintenu en détention