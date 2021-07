Rubrique sponsorisée Vaccination et dépistage pour le 14 juillet à Saint-Paul

Vacciner, sensibiliser et s’informer. Voici les trois objectifs principaux de l’opération mise en place le mercredi 14 juillet 2021 sur le parking du Centre communal d’action sociale de Saint-Paul, sur le front de mer, de 9 heures à 18 heures. Par Ville de Saint-Paul - Publié le Vendredi 9 Juillet 2021 à 12:30



Des autotests seront aussi distribués gratuitement aux participant.es présent.es. L’ARS indique dans un

Le *Vaccinobus : les conditions pour se faire vacciner Qui peut se faire vacciner ?

Toutes les personnes de plus de 12 ans peuvent se faire vacciner sans rendez-vous.

Les femmes enceintes à compter du 2ème trimestre de la grossesse

La vaccination des mineurs (12-17 ans) se fait sur autorisation parentale. Elle n’est pas recommandée aux adolescents ayant développé un syndrome inflammatoire multi-systémique pédiatrique (PIMS) à la suite d’une infection par la Covid-19.



Les documents à fournir : Carte vitale ou attestation de droits, carte d’identité,

Prescription médicale du médecin traitant (pour les femmes enceintes),

Autorisation parentale (pour les mineurs de 12 -17 ans)

Résultat du laboratoire en cas de test RT-PCR positif de plus de 2 mois.

Pour plus d’informations, cliquez ici

L’ARS continue en collaboration avec les communes et ses partenaires de proposer ces opérations de proximité. Le but : faciliter l’accès au vaccin aux personnes les plus éloignées des centres de vaccination.

Pour rappel, depuis le début de la pandémie, la Ville de Saint-Paul apparaît pro-active dans la lutte contre la Covid-19. Comme l’illustre le centre de dépistage installé à la mairie annexe de la Saline-les-Bains en août 2020. La commune était également l’une des premières villes de La Réunion à installer un centre ambulatoire dédié au Coronavirus à la salle polyvalente de l’Étang.

Cette structure sert actuellement de centre de vaccination pour l’ouest de l’île. Le Centre Hospitalier Ouest Réunion propose également un centre de vaccination à l’ancien hôpital Gabriel-MARTIN.

Attention, la vaccination dans ces centres se fait toujours uniquement sur rendez-vous. Des rendez-vous qui devront être pris au préalable en appelant le 02 62 72 04 04 ou par

