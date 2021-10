A la Une . Vaccination des soignants : La colère des syndicats

La CGTR Santé voulait marquer le coup en ce vendredi 15 octobre, jour où la vaccination complète est obligatoire pour les soignants. Par Samuel Irlepenne - Publié le Vendredi 15 Octobre 2021 à 10:25

En métropole et à La Réunion des salariés ont été suspendus. Vent debout contre cette mesure, la CGTR Santé déplore également que le nombre de soignants suspendus dans l'île n'ait pas été communiqué par l'ARS.



Pour rappel, le gouvernement a indiqué que près de 15000 soignants ont été suspendus sur l'ensemble du territoire.



"Nous voulons plus de transparence de la part de l'ARS", indique Gabriel Mélade, de la CGTR Santé. Le syndicaliste regrette également le "manque de concertation" de l'ARS qui "n'a réuni aucun syndicat autour de la table" sur la question de la vaccination des soignants.







