A la Une . Vaccination des 5-11 ans : Que contient le vaccin ?

Le gouvernement a annoncé lundi dernier l’ouverture de la vaccination pour les enfants de 5 à 11 ans présentant des comorbidités, mais espère la généraliser à tous les moins de 12 ans rapidement. Concernant le vaccin, celui-ci sera dilué afin de ne représenter qu’un tiers d’une dose adulte. Par NP - Publié le Mercredi 8 Décembre 2021 à 14:14









Les enfants concernés sont ceux "en situation de surpoids ou atteints de pathologies à risque" indique le site du gouvernement. Les parents peuvent contacter leur médecin traitant pour savoir si leur enfant est dans cette catégorie. Environ 350.000 enfants sont concernés.



Dans un tweet, le ministre de la Santé a précisé que cette campagne de vaccination allait ensuite s’étendre à l’ensemble des 5-11 ans à partir du 20 décembre. Comme annoncé par le Premier ministre lundi, la France va lancer la vaccination pour les moins de 12 ans . Dès le 15 décembre, sur la base du volontariat, les enfants présentant des risques de comorbidités pourront recevoir leur dose. Cette décision fait suite à un avis de la Haute Autorité de Santé du 30 novembre qui considère "que le bénéfice individuel de la vaccination est établi pour les enfants de 5 à 11 ans ayant des comorbidités et qui sont à risque de formes graves de Covid-19 et de décès".Les enfants concernés sont ceux "en situation de surpoids ou atteints de pathologies à risque" indique le site du gouvernement. Les parents peuvent contacter leur médecin traitant pour savoir si leur enfant est dans cette catégorie. Environ 350.000 enfants sont concernés.Dans un tweet, le ministre de la Santé a précisé que cette campagne de vaccination allait ensuite s’étendre à l’ensemble des 5-11 ans à partir du 20 décembre.

La vaccination des enfants les + fragiles débutera le 14 décembre dès réception des 1ères doses pédiatriques de vaccin.

En fonction des avis des autorités sanitaires & du comité national d’éthique, nous serons en mesure d’ouvrir la vaccination à tous les enfants le 20 décembre.

— Olivier Véran (@olivierveran) December 6, 2021



Olivier Véran explique avoir l’aval du conseil d’orientation pour la stratégie vaccinale. Il explique toutefois attendre l’avis favorable de la Haute Autorité de Santé (HAS), et celui du Conseil Consultatif National d'Éthique (CCNE).



Un vaccin allégé



Le vaccin pour enfant produit par Pfizer est une "dilution adaptée pour les enfants" affirme Olivier Véran. La posologie est de de 10 microgrammes pour les moins de 12 ans, contre 30 microgrammes pour ceux au-dessus.



L’agence européenne des médicaments (EMA) a autorisé le vaccin pour les enfants à cette dose (10 microgrammes) après une étude. Dans celle-ci, il est observé que la réponse immunitaire chez les 5-11 ans était la même que chez les adultes pour 30 microgrammes.



Concernant les lieux de vaccination, l’idée d’organiser la vaccination dans les écoles, comme dans les collèges ou lycées, n’a pas été évoquée. Le ministre de la Santé a indiqué que cela doit se faire dans "les mêmes réseaux que pour les adultes".





Publicité Publicité