Santé Vaccination des 5-11 ans : L'accord des deux parents sera demandé

Alors qu'il ne fallait l'accord que d'un seul parent pour vacciner un enfant âgé entre 5 et 11 ans contre la Covid-19, le ministère de la Santé a indiqué ce jeudi que l'accord d'un second responsable légal sera désormais nécessaire. Par NP - Publié le Vendredi 7 Janvier 2022 à 07:49

Cette nouvelle disposition fait suite à une demande du Conseil d'Etat. Un seul parent pourra être présent lors de la vaccination d'un enfant âgé entre 5 et 11 ans mais devra présenter une attestation sur l'honneur du second parent qui confirme son accord.



Pas de changement en revanche pour la tranche d'âge des 12-15 ans, où l'accord d'un seul parent suffira, mais aussi pour les plus de 16 ans qui peuvent se faire vacciner sans accord parental.



Pour rappel, la vaccination a été ouverte à l'ensemble des 5-11 ans le 22 décembre dernier. La vaccination se fera avec le sérum du laboratoire Pfizer mais trois fois moins dosé que pour les adultes.