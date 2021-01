La grande Une Vaccination anti-Covid: Le préfet à la rencontre des pompiers, parmi les publics prioritaires

À l'occasion du lancement de la campagne de vaccination contre le covid qui débute ce vendredi 15 janvier dans l'île, le préfet de La Réunion, Jacques Billant, est reçu actuellement à la caserne des sapeurs-pompiers de Saint-Denis, accompagné du directeur départemental du SDIS 974, le colonel Dominique Fontaine. Une trentaine de sapeurs-pompiers se sont portés volontaires à la vaccination. Par Samuel Irlepenne - Publié le Vendredi 15 Janvier 2021 à 11:06 | Lu 271 fois

C'est le début de la campagne de vaccination anti-Covid à La Réunion

Pour rappel, et au même titre que les personnes âgées résidant en établissements (EHPAD, USLD) ou les professionnels y exerçant, les personnes en situation de handicap hébergées en établissements et les personnels y exerçant âgés de 50 ans et plus et/ou atteints de comorbidité, tous les professionnels de santé y compris les libéraux ou encore les pompiers, sont concernés par cette première phase de vaccination.



Cette dernière prévue en janvier et février, concerne les personnes citées précédemment, représentant un total de 1 million de personnes dans toute la France. À compter du 18 janvier, les personnes âgées de plus de 75 ans et vivant à domicile pourront également se faire vacciner.



Comme l'a rappelé le préfet, il y a eu tout un travail préalable pour inviter les sapeurs-pompiers à se présenter à la vaccination ce vendredi.



Pour l'heure, une trentaine d'entre eux ont déjà répondu ce vendredi. La seconde dose du vaccin BioNTech/Pfizer sera administrée entre trois et six semaines après la première selon leur disponibilité, explique Sandrine Seiberras, cadre de santé au SDIS.

Gaëtan Dumuids sur place



