A la Une . Vaccination : Alors que des maladies réémergent, une campagne en milieu scolaire est lancée

L’enquête de couverture vaccinale à Mayotte menée en 2019 par l’ARS conjuguée aux analyses de Santé Publique France décrivent des résultats alarmants. Dans le même temps, des maladies que la vaccination peut prévenir sont en cours de réémergence. Une campagne dans les écoles est lancée. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 17 Novembre 2022 à 10:29

L’Agence Régionale de Santé et le Rectorat de Mayotte, en collaboration avec l’Association des Maires de Mayotte, organisent depuis ce mercredi 16 novembre une opération de rattrapage vaccinal en milieu scolaire, principalement contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la coqueluche. Cette campagne doit restaurer rapidement une couverture vaccinale suffisante pour assurer une protection optimale des populations.



En effet, les efforts engagés ces dernières années ont permis d’améliorer la couverture vaccinale des 2-5 ans, aujourd’hui proche de celle constatée au niveau national. En revanche, les statuts vaccinaux des enfants en âge d’être scolarisés au primaire et ceux au collège sont insuffisants, avec seulement 41,4% des 7-11 ans et un quart des 14-16 ans à jour. Si les vaccination ROR et Hépatite B sont globalement satisfaisantes, les rappels à effectuer après l’âge de 2 ans - rappels DTP-Coq de 6 ans et de 11-13 ans - sont particulièrement peu respectés. De même, les vaccinations méningocoque C et pneumocoque tardent à se mettre en place sur le territoire.

Une sévère épidémie de coqueluche en 2018



L’existence de groupes non immunisés constitue des foyers épidémiques potentiels dont les conséquences en matière de santé publique peuvent être importantes. Les cas de diphtérie sont en augmentation et Mayotte a connu une sévère épidémie de coqueluche en 2018.



Cette campagne de rattrapage vaccinal qui démarre se déroulera tout au long du premier semestre 2023 avec des équipes de vaccination qui se présenteront dans tous les établissements du premier degré et dans tous les collèges de l’Académie de Mayotte d’ici les grandes vacances de 2023. Une consultation médicale d’évaluation du statut vaccinal sera proposée à tous les enfants. Les vaccins proposés sont ceux inscrits dans le "calendrier vaccinal" français et que les élèves, munis de leur carnet de santé et d’une autorisation parentale, seront encore en âge de recevoir.



Compte tenu des retards constatés, les élèves pourront se faire vacciner contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la coqueluche. Même si la couverture vaccinale est correcte, le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole sera également proposé.