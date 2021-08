Le communiqué:



Depuis le début de la campagne de vaccination, 408.209 Réunionnais ont reçu au moins une injection, et 316 185 Réunionnais disposent d’un schéma vaccinal complet (36,9% de la population totale).

La couverture vaccinale progresse mais reste insuffisante, notamment chez les personnes à risque de développer des formes graves de la maladie : les personnes âgées et les personnes atteintes de pathologies chroniques (diabète, obésité sévère, insuffisance respiratoire chronique, dialyse chronique).



Ainsi, l’ARS rappelle à l’ensemble des Réunionnais et particulièrement aux personnes fragiles, la nécessité de se faire vacciner sans attendre.

En effet, les dernières données de la Direction de la Recherche des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques (DREES) démontrent à nouveau l’impact positif de la vaccination pour limiter les risques d’hospitalisation, de décès et de contamination. Elle montre aussi à quel point La Réunion fait partie des régions de France les plus exposées aux risques des formes sévères de la maladie, compte tenu de l’insuffisante couverture vaccinale.