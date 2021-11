Vaccin obligatoire pour tous les adultes (sauf cas médicaux)

Aujourd'hui, à la Réunion, et en France continentale, le virus entame une cinquième vague. Pourquoi ? Les 68% des Réunionnais vaccinés ne suffisent pas à établir une immunité collective. L'efficacité n'est plus en cause, tous les observateurs impartiaux ont compris que la vaccination a fait baisser les contaminations et surtout le nombre de patients en réanimation. Toute personne raisonnable et intelligente ne peut contester ce fait vérifié.



Cependant, une troisième dose peut être nécessaire pour les personnes fragiles, et cela ne constitue en rien le manque d'efficacité du vaccin. Les personnes qui sont en réanimation actuellement sont à 95% non vaccinées. De ce fait, il faut continuer à se faire vacciner, et il est urgent qu'un contrôle accru soit effectué à l'aéroport Roland Garros. Encore une fois, le relâchement des contrôles sont responsables aussi de l'augmentation des cas. Le tourisme ne saurait constituer une variable d'ajustement de la reprise économique, en sacrifiant la santé des Réunionnais.



Donc, vaccin obligatoire pour tous les adultes, et contrôle accru de tous les arrivants sur le sol Réunionnais. Sinon, inutile de faire le yo-yo entre enlever le masque, remettre le masque, quinze jours après.