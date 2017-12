Vaccin contre l'hépatite B: L'État condamné à indemniser la victime

La Cour Administrative d’Appel de Nantes valide donc le jugement du Conseil d’État, par une décision rendue publique le 26 décembre.L’État a donc été condamné à verser plus de 190.000 euros à une secrétaire médicale, selon France Info. Cette dernière a contracté des troubles physiques, des douleurs musculaires et une fatigue généralisée en juillet 1994. Ses symptômes sont apparus 3 mois après sa vaccination contre l’hépatite B, obligatoire dans le milieu médical.Plus tôt, en mai 2016, le Conseil d’État établissait déjà un lien de causalité et estimait que "le cadre de l'obligation vaccinale liée à son activité professionnelle etla myofasciite à macrophages (MFM) dont elle souffre doit être regardé comme établi et de nature à ouvrir droit à réparation à son profit au titre de la solidarité nationale".L’Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) devra s'acquitter de la somme de 190.751 euros, ainsi que des 1.500 euros de frais de justice.Cette affaire ne va malheureusement pas réjouir les parents qui verront leurs nouveaux-nés recevoir les onze vaccins obligatoires dès l’année prochaine, dont celui contre l’hépatite B.