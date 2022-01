A la Une .. Vaccin anti-Covid : Plus de 6 Réunionnais sur 10 ont toutes leurs doses

Le dernier bilan hebdomadaire de suivi de l'épidémie de coronavirus publié par les autorités inclut aussi un point sur l'évolution de la couverture vaccinale à La Réunion. Par NP - Publié le Mercredi 12 Janvier 2022 à 08:10

L'épidémie de coronavirus connaît une progression inédite à La Réunion avec plus de 16.000 nouveaux cas enregistrés entre le 1er et le 7 janvier. La préfecture et l'Agence régionale de Santé précise que la couverture vaccinale continue de progresser parallèlement.



Accélération de l'obtention des doses de rappel



Une hausse du rythme de vaccination a même été observé, notamment au niveau des doses de rappel. 44% de la population éligible à la troisième injection (ou deuxième avec le vaccin Janssen) a réactivé sa protection (soit plus de 200.000 Réunionnais). Plus de 38.000 l'ont fait entre le 3 et le 9 janvier.



Près de 2/3 des Réunionnais de plus de 5 ans ont au moins une dose



Les autorités annoncent qu'au 10 janvier, plus de 552.000 Réunionnais ont reçu au moins une injection. C'est 69,4% de la population éligible de plus de 5 ans, soit 64,6% de la population totale de l'île.



Ce sont en tout 537.259 Réunionnais qui disposent d'un schéma vaccinal complet. C'est 67,4% de la population éligible, soit 62,8% de la population totale.



