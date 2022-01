La grande Une Vaccin anti-Covid : 2 Réunionnais sur 3 ont reçu au moins 1 dose

Près de 560.000 Réunionnais ont reçu au moins une injection. C'est 70% de la population de La Réunion âgée de plus de 5 ans qui est entrée dans le parcours vaccinal. Par NP - Publié le Mercredi 19 Janvier 2022 à 07:05





70% des Réunionnais éligibles ont au moins une dose



Après l’intensification relevée la semaine dernière, l’activité de vaccination se stabilise à un niveau haut à La Réunion.



Du 10 au 16 janvier, 45 687 injections ont été effectuées. On observe une augmentation de premières injections réalisées dans tous les centres et chez les professionnels de santé : plus de 4.700 personnes, toutes tranches d’âges confondues ont reçu leur première dose cette semaine.



Plus de 38 000 Réunionnais ont bénéficié d’une dose de rappel. Ainsi, plus de 51,7 % des personnes éligibles ont effectué leur rappel à ce jour, soit 230.125 personnes.



Au 16 janvier, 540.210 personnes disposent d’un schéma vaccinal complet et 558.127 personnes ont reçu au moins une injection.



70,1 % de la population éligible (de plus de 5 ans) est engagée dans un parcours vaccinal soit 65,2 % de la population totale,



67,8 % de la population éligible présente un schéma vaccinal complet soit 63,1 % de la population totale.



Plus de 230.000 Réunionnais doivent faire leur 3e dose



A partir du 15 février 2022, le délai de validité du certificat de vaccination sans dose de rappel passe à 4 mois au lieu de 7 mois.



Ainsi, à cette date, toutes les personnes de plus de 18 ans n’ayant pas fait leur rappel alors qu’elles sont à 4 mois ou plus de leur 2ème injection verront leur pass sanitaire invalidé.



Exemple : Une personne disposant d’un schéma vaccinal complet au 15 octobre devra avoir réalisé son rappel au plus tard le 8 février (son pass vaccinal sera activé le 15 février, soit une semaine après l’injection).



En l’absence de rappel, le pass sera automatiquement désactivé. Ce sont environ 233.900 Réunionnais qui sont concernées.

