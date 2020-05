AFP Vaccin anti-Covid-19 de Pasteur: des résultats en octobre - Publié le Mercredi 13 Mai 2020 à 08:11 | Lu 27 fois

(AFP) L'Institut Pasteur est engagé sur trois projets de vaccins anti-Covid-19, dont le plus avancé, basé sur un vaccin de la rougeole modifié, devrait donner des premiers résultats en octobre, selon la coordinatrice des programmes vaccins, Christiane Gerke. Question: Quel est le calendrier des essais cliniques pour votre vaccin anti-Covid tiré d'un vaccin de rougeole modifié? Réponse: "Les feux verts (réglementaires pour démarrer les essais cliniques, ndlr) sont attendus pour juillet. Les essais cliniques démarreront immédiatement après ces feux verts. Les premiers résultats de la phase I sont attendus pour la fin d'octobre. La phase II ou phase II/III est prévue pour début décembre." Q: Dans le contexte de l'épidémie de Covid-19, des essais cliniques de phase II ou III qui visent principalement à établir l'efficacité d'un vaccin, pourraient-ils se transformer en première campagne de vaccination ciblée? R: "Pas directement. Mais dès que suffisamment de données ont été collectées sur la qualité, la sécurité, l'efficacité, l'immunogénicité et la performance du vaccin, un classement pour utilisation en urgence par l'OMS peut être demandé. Ceci permet l'utilisation de produits qui ne sont pas encore autorisés. Il faut aussi tenir compte du fait qu'il faudra planifier en même temps une fabrication à large échelle pour préparer rapidement des centaines de millions de doses". Q: Quelles populations seraient visées en priorité pour les premières campagnes de vaccination? R: "Cela dépendra de la performance du vaccin en phase d'essais II/III dans les différentes catégories d'âge, ainsi que du nombre de doses de vaccin disponibles, de l'évolution de l'épidémie, de notre compréhension des mécanismes de gravité différenciée et des connaissances que nous allons acquérir dans les prochains mois".



