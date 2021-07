A la Une . Vaccin : Plus de 300.000 Réunionnais ont reçu au moins une injection

Depuis le début de la campagne de vaccination, 307 229 Réunionnais ont reçu une injection (soit 35,9% de la population totale) et 229 227 Réunionnais disposent d’un schéma vaccinal complet (26,9% de la population totale). Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 23 Juillet 2021 à 17:20

Covid-19 : La vaccination plus que jamais indispensable pour lutter contre l'épidémie



La campagne s’accélère avec une augmentation de 45% du nombre d’injections réalisées cette dernière semaine. Il nous faut néanmoins continuer nos efforts dans un contexte de reprise épidémique et de diffusion du variant > Delta ? très contagieux. En effet, la couverture vaccinale est toujours insuffisante pour atteindre une immunité collective qui ne sera possible qu’avec 80% de la population vaccinée.



L’ARS rappelle donc à l’ensemble des Réunionnais l’importance de se faire vacciner dès maintenant en prenant rendez-vous, de préférence en ligne pour ceux qui sont familiarisés avec l’outil internet. Pour éviter toute attente dans les centres de vaccination, la prise de rendez-vous est fortement conseillée.



La vaccination est également possible auprès des médecins, pharmaciens, sages-femmes ou infirmiers de ville ; ces derniers peuvent désormais vacciner leurs patients au sein de leurs cabinets.



Par ailleurs, pour permettre au plus grand nombre de se faire vacciner et notamment les publics les plus éloignés, les opérations de proximité se poursuivent sur l’île, en lien avec la Croix Rouge, les communes et les centres commerciaux.



Les chiffres de la vaccination au 21 juillet 2021 :

· 526 612 doses de vaccin ont été administrées

· 307 229 Réunionnais ont pu bénéficier d’une injection

· 229 227 Réunionnais ont pu bénéficier d’une deuxième injection ou d’une injection au Janssen

· 35,9% de la population de La Réunion est entrée dans le processus de vaccination

· 26,9% de la population dispose d’un schéma vaccinal complet



Evolution du nombre d’injections réalisées

La campagne de vaccination a bénéficié d’une forte accélération cette dernière semaine :

• 30 928 injections ont été réalisées dans la semaine du 6 au 12 juillet

• 44 407 injections dans la semaine du 13 au 19 juillet



Soit une augmentation de plus de 45% des injections réalisées à La Réunion.



Compte tenu de cette évolution et de l’augmentation de la fréquentation des centres de vaccination, l’ARS recommande vivement aux personnes souhaitant se faire vacciner de prendre rendez-vous, pour éviter une trop longue attente, en privilégiant la prise de rendez-vous par internet.



Evolution du schéma vaccinal pour les vaccins à double injection (Pfizer…)



Le schéma vaccinal est dit complet :

· 7 jours après la 2ème injection pour les vaccins à double injection (Pfizer) (au lieu de 14 jours précédemment)

Un délai de 3 semaines entre les deux injections est nécessaire.

· 4 semaines après l’injection pour les vaccins avec une seule injection (Johnson & Johnson)

· 7 jours après l’injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu un antécédent de Covid (1

seule injection).



Possibilité pour les infirmiers libéraux de vacciner au sein de leur cabinet



Les infirmiers libéraux de l’île peuvent désormais vacciner leurs patients au sein de leur cabinet.



Ainsi, plus de 100 infirmiers libéraux se sont portés volontaires.



Les opérations de vaccination de proximité se poursuivent

Des centres de vaccination éphémères pour > aller vers ? les publics les plus éloignés

Grâce à la dernière opération réalisée à Trois-Bassins, 624 personnes ont pu se faire vacciner en 3 jours.



Les prochains centres éphémères seront mis en place :

• A Saint-André :

- Les 26 et 27 juillet : au Pôle de service de Cambuston, au 919 rue de Cambuston

- Les 28 et 29 juillet : au CASE de Champ-Borne (ex centre Covid), au 870 chemin de Champ Borne

- Le 30 juillet : à l’espace Pierre Roselli, au 300 Rue Bois de Rose

• A Saint-Joseph, le 3 août, au Centre Multi Services de Langevin.













