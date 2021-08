A la Une . Vaccin : Emmanuel Macron confirme la 3e dose pour certains publics

Les "plus âgés" et les "plus fragiles" devront recevoir une troisième dose de vaccin contre la Covid d'ici la rentrée. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 5 Août 2021 à 17:39

Le président de la République s'est exprimé sur les réseaux sociaux ce jeudi au sujet de la vaccination. Il a notamment confirmé qu'une troisième dose du vaccin sera administrée aux publics les plus sensibles à partir de la rentrée.



"Nous nous préparons à faire cette troisième dose pour les plus âgés et les plus fragiles, à ce stade. Nous le ferons à partir de la rentrée", a-t-il affirmé sur Instagram.



Le chef de l'Etat explique les raisons de la mise en place d'une troisième dose : "Quand on a eu le virus ou lorsqu'on est vacciné, on développe des anticorps, ces anticorps permettent de résister au virus et c'est ce qui fait qu'on ne l'attrape presque plus, en tout cas beaucoup, beaucoup moins, on le propage beaucoup moins et on n'a quasiment plus de forme grave. Ces fameux anticorps, quand on est immunodéprimé, donc qu'on a certaines maladies, lorsqu'on est plus âgé ou plus fragile, on va les perdre plus rapidement. Et il est maintenant établi que pour lutter contre ce virus, il faut des rappels. Et il faudra vraisemblablement une troisième dose, pas pour tout le monde tout de suite, mais en tout cas pour les plus fragiles et pour les plus âgés."



La troisième dose est évoquée depuis plusieurs semaines. Le Conseil scientifique s'est prononcé en faveur du rappel au début du mois de juillet. La Haute autorité de Santé doit se prononcer officiellement au moment de la rentrée sur le sujet. Le laboratoire Pfizer assure de son côté que la troisième dose permettrait de mieux protéger les publics concernés.