Vaccin Covid : Près de la moitié des adolescents réunionnais ont reçu une dose

Le bilan hebdomadaire de Santé Publique France par région fait le point sur l'évolution de la vaccination à La Réunion. Par Baradi Siva - Publié le Samedi 16 Octobre 2021 à 11:50

À l'approche de la mi-octobre, La Réunion n'a pas encore atteint l'immunité collective (80% de vaccination parmi la population éligible). 69,8% des Réunionnais de plus de 12 ans ont déjà une dose et 66,2% disposent d'un schéma vaccinal complet.



La progression de la couverture vaccinale est jugée insuffisante par les autorités qui espèrent atteindre l'immunité collective avant les fêtes de fin d'année. Les tranches d'âge qui connaissent la plus forte progression (et qui avaient aussi le plus grand retard) sont les jeunes.



Ainsi, les 12-17 ans sont maintenant près de 47% à être entrés dans le schéma vaccinal et ils sont 41% à l'avoir complété (+2 points comparé à la semaine précédente). Plus de la moitié des adolescents de La Réunion devraient avoir obtenu une première injection d'ici la fin du mois.



L'autre tranche d'âge située sous la moyenne régionale est celle des 18-29 ans. 65% d'entre eux ont eu leur première dose et près de 60% disposent d'un schéma vaccinal complet (+1,8 points comparé à la semaine précédente).









