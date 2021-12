Vacances tec-tec : Le Parc national propose des animations gratuites pour toute la famille

De magnifiques randonnées à (re)découvrir !



Exploration d’un tunnel de lave et animation musicale, randonnée au volcan sous la pleine lune, randonnée aux Makes sous les étoiles ou au Maïdo à l'aube... Laquelle choisir ?



Des activités pour les petits et les grands



De nombreuses activités sont proposées à la Maison du Parc, à la Marine de Saint-Benoît, à l’Étang de Bois Rouge à Saint-André ou à La Plaine des Cafres. Au programme : balades nocturnes, soirée astronomie, soirée conte, jeu de piste et observation des chauves-souris. Toutes les activités et randonnées sont gratuites et se font sur réservation au 02.62.90.01.31



Une exposition temporaire : "Nuits illuminées" par Luc Perrot

Au mois d’août dernier, l’astrophotographe Luc Perrot et son assistant Daniel Payet ont campé au Piton des Neiges pendant 48h dans le cadre du programme des Jours de la Nuit. Le but étant de témoigner de la pollution lumineuse perceptible depuis le sommet de l’île, pourtant dénué d’éclairages artificiels.



Du 5 au 22 janvier, la Maison du Parc accueille ainsi l’exposition « Nuits illuminées », permettant de découvrir les clichés pris lors de ces nuits d’hiver austral mais aussi des timelapses. Enfin, une agence les a suivis dans leur périple afin de dévoiler des images inédites des coulisses de l’exposition.



Cette démarche fédératrice en faveur d’un « mieux éclairer » vient s’ajouter à nos engagements déjà existants vers la voie d’une sobriété énergétique. Une rencontre avec Luc Perrot est prévue le 15 janvier 2022 de 14h à 17h.



Et toujours la découverte de la Maison du Parc

Découvrez l'exposition permanente de la Maison du Parc "La Réunion, Ile de Nature et Cœur des Hommes" et les jardins de la maison du Parc. 258, rue de la République - la Plaine des Palmistes. Entrée libre et sans réservation. Ouverte du mardi au samedi : 9h00-12h30 et 13h30-17h00. Fermée les 31 décembre et 1er janvier.