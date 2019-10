Société Vacances scolaires et pratique des activités nautiques: Le Préfet appelle à la prudence





En effet une augmentation de la pratique des activités nautiques, notamment de surf et de bodyboard, a été constatée au moment du lever et du coucher du soleil, et sur des sites particulièrement exposés au risque requin. A noter que le lever et le coucher du soleil sont des périodes propices aux attaques de requins et que la houle génère une eau turbide pouvant attirer les requins bouledogues.



Rappel de la réglementation en vigueur



L’arrêté préfectoral du 13 février 2019, portant réglementation temporaire de la baignade et de certaines activités nautiques, restreint dans la bande des 300 mètres du littoral du département de La Réunion, sauf dans le lagon et en dehors du lagon dans les espaces aménagés et les zones surveillées définies par arrêté municipal, les activités les plus exposées au risque requin, à savoir:

la baignade, y compris lorsqu’elle s’effectue à l’aide d’un équipement de type palmes, masque et tuba



les activités nautiques utilisant la force motrice des vagues (surf, bodyboard, bodysurf, longboard, paddleboard)



les autres activités nautiques, notamment la plongée et la pêche sous-marine, demeurent possibles dans le cadre de la réglementation, aux risques et périls de leurs usagers. Dispositifs de prévention et de surveillance en vigueur

D’une manière générale, la signalisation utilisée pour la baignade sur les plages surveillées est la suivante:

un drapeau rouge vif signifiant "interdiction de se baigner"



un drapeau jaune orange signifiant "baignade dangereuse mais surveillée"



un drapeau vert signifiant "baignade surveillée et absence de danger particulier" Sur certaines plages, ce dispositif est complété par une signalétique spécifique relative au risque requin:

la flamme rouge comportant un requin indique que la présence d’un requin a été récemment signalée ou observée dans la zone ou à ses abords



