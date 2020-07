Vacances scolaires : des ateliers sur le thème du développement durable proposés aux marmailles

Pendant les vacances scolaires, le Pôle Développement Durable propose aux marmailles des ateliers sur le thème du Développement durable les mercredis 15, 22, 29 juillet ainsi que le 5 et 12 août 2020. Ces derniers se dérouleront dans les quartiers du territoire afin de permettre aux enfants de 6 à 11 ans, n’ayant pas eu de place au sein des ALSH (Accueils de loisirs Sans Hébergement) ou n’ayant pas de transport, de découvrir des activités ludiques en lien avec les grandes thématiques environnementales : tri, recyclage, plantation… Objectif : prendre soin de notre environnement.



La capacité d’accueil de ces ateliers est de 20 enfants par jour. Ces ateliers, qui viennent en complément des Accueils de Loisirs Sans Hébergement, sont organisés de façon suivante : 10 enfants sont accueillis le matin et 10 enfants sont accueillis l’après-midi. Cette organisation permet de respecter le protocole sanitaire encore en vigueur.



Les inscriptions sont obligatoires :

– Par mail : bruno.abner@mairie-saintpaul.fr

– Par téléphone au Service Développement Durable : 0262 34 49 28



Pour les activités proposées au mois de juillet, les enfants pourront découvrir l’art et la manière de réaliser le bouturage, de prendre les plus belles photographies, de confectionner un chapeau ou un cerf-volant, de fabriquer un Kokedama, un mobile en origami, un capteur de rêve un instrument de musique ou encore un porte-clé.