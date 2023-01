Rubrique sponsorisée Vacances scolaires : des actions de sensibilisation par les médiateurs du TCO sur le territoire Ouest

Par TCO - Publié le Vendredi 13 Janvier 2023 à 16:41

Nos médiateurs interviennent sur tout le territoire Ouest depuis le début des vacances pour des actionsd’information sur l’événement Trokafèt et des sensibilisations au pique-nique zéro déchet, au tri des déchets, à la lutte contre l’errance animale et à la lutte contre les dépôts sauvages. Vous avez certainement dû les croiser… mais si ce n’est pas le cas, vous pouvez encore échanger avec eux jusqu’à la fin des vacances !



Au programme :

Stand de sensibilisation à la lutte contre l’errance animale : 21, 22 et 23/12/22 : Marché de Noël de Saint-Paul

27/12/22 : Parvis de la mairie de Trois-Bassins

29/12/22 : Parvis de la mairie de Saint-Leu

10/01/23 : Terranimo au Port



Stand de sensibilisation à la lutte contre les dépôts sauvages : 05/01/23 : Leader Price La Possession

06/01/23 : Boulodrome proche des jeux d’eaux à Saint-Paul

12/01/23 : Super U de Trois-Bassins de 8h30 à 12h

13/01/23 : Four à Chaux Pierre Méralikan à Saint-Leu de 10h à 15h

20/01/23 : Marché forain Oasis du Port de 7h à 12h



Sensibilisation au pique-nique zéro déchet : 04/01/23 : Parc Boisé et Littoral Nord du Port | Plage, littoral et aire de pique-nique de Stella à Saint-Leu

11/01/23 : Forêt du Maïdo

13/01/23 : Plages de l’Hermitage, de Boucan Canot et des Roches Noires de 10h à 16h

20/01/23 : Spot de surf et forêt de Trois-Bassins de 10h à 16h

21/01/23 : Aire de pique-nique de Dos d’Âne, Parc Rosthon et aire de pique-nique Vierge de la Mer de 9h à 14h



Sensibilisation au tri des déchets : 27/12/22 : Centre-ville, parvis de la mairie et Cœur de ville La Possession

29/12/22 : Centre-ville, gare routière et jeux d’eaux de Saint-Paul

03/01/23 : Spot de surf et centre-ville de Trois-Bassins

12/01/23 : Centre-ville de Piton Saint-Leu et aire de pique-nique de Stella de 13h à 16h

17/01/23 : Centre-ville du Port de 9h à 12h

19/01/23 : Centre-ville de Saint-Leu de 9h à 12h

21/01/23 : Parc Boisé et Littoral Nord du Port de 9h à 12h



Informations sur l’événement Trokafèt : 21/12/22 : Centre-ville et pôle d’échanges du Port

22/12/22 : Centre-ville de Saint-Leu

23/12/22 : Centre-ville et gare routière de Saint-Paul

28/12/22 : Centre-ville de Trois-Bassins

30/12/22 : Centre-ville de La Possession