Vacances scolaires : Comme un air de fête dans les écoles

Il y a comme un air de vacances dans les écoles ! Dans les établissements Sarda GARRIGA et Eugène DAYOT, l’heure était à la fête ce lundi 4 juillet. Une fin d’année scolaire marquée par de belles prestations organisées par les enfants du périscolaire, ici l’association les Petits Boucaniers. Spectacle de chants et de danses, goûter et surprises en tout genre pour les petits saint-paulois qui commencent bien leur vacances !