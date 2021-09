Vacances d’octobre : des aménagements ludiques vous attendent à la piscine de Plateau Caillou !

Des idées de sortie pendant les vacances scolaires du mois d’octobre? Des jeux ludiques vous attendent à la piscine de Plateau Caillou du lundi au vendredi de 10h à 12 et de 14h à 16h pendant les vacances !



Pour accéder au bassin, le port du masque et les gestes barrières sont obligatoires dans l’enceinte de la structure. Pour le public âgé de plus de 18 ans, le pass sanitaire est obligatoire.