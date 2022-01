Dans le cadre des nuits de la lecture, l’opération Vacances culturelles revient du 10 au 21 janvier 2022 à Saint-Paul, Ville d’Art et d’Histoire, dans le réseau de lecture publique à Saint-Paul et la Maison Serveaux.



Plusieurs ateliers réservés aux enfants âgés de 4 à 12 ans et plus et à leurs parents vont se dérouler dans plusieurs Bassins de vie du territoire, plus particulièrement, dans le réseau de lecture publique de la Ville et la Maison Serveaux .