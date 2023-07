Communiqué Vacances culturelles à La Réunion, la 4e édition de l’été culturel est lancée

À La Réunion, durant les vacances de juillet-août, les salles de spectacles ou en dehors des structures culturelles, le littoral comme les hauteurs de l’île proposeront des ateliers découverte, des spectacles en tout genre et des activités culturelles liées au sport. Par N.P - Publié le Lundi 24 Juillet 2023 à 11:09

Le communiqué de la préfecture :



L’Été culturel est une opération nationale visant à soutenir des propositions artistiques et culturelles (concerts, représentations, ateliers, projets participatifs, etc.), toutes disciplines confondues.



En Outre-mer, l’opération est déclinée en « Vacances culturelles » et permet pour toutes celles et tous ceux qui ne partent pas en vacances, tout particulièrement les jeunes publics et les publics empêchés, de renouer avec la culture.



À La Réunion, durant les vacances de juillet-août et les vacances de la Toussaint, les salles de spectacles ou en dehors des structures culturelles, le littoral comme les hauteurs de l’île proposeront des ateliers découverte, des spectacles en tout genre et des activités culturelles liées au sport.



Découvrez les évènements à venir :



· Bat’Kare Kulturel (B2K) : un riche programme d’animations mêlant sport, cirque, jeu lontan et exposition du 8 août au 17 septembre 2023 au théâtre Luc Donat du Tampon.



· Le festival « il était une fois… les vacances » : ateliers de danse, de théâtre et spectacles variés rythment le festival du 7 au 30 juillet 2023 sur 11 communes de La Réunion : Saint-Benoît, Bras-Panon, Sainte-Suzanne, Saint-Denis, Le Port, Trois-Bassins, Les Avirons, L’Étang-Salé, l’Entre-Deux et Saint-Joseph.

Pour préparer vos « Vacances culturelles » cliquez sur le lien suivant :



