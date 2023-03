Vacances au Musée du sel - mars 2023

Initiation à la peinture acryliqueles 15, 17, 22 et 23 mars.4 séances/jour.10 places.De 7 à 14 ans.Fabrication de petits voiliers en boisles 14, 16 et 21 mars.2 séances/jour.12 places.De 6 à 12 ans.Informations et réservations : mediation.museedusel@cg974.fr ou au 0692 25 12 09