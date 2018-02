Vacances à Maurice ratées: Un copain vole leur argent, ils se retrouvent à la rue

Un petit séjour à Maurice pour décompresser entre dalons. Trois potes, salariés du musée Villèle à Saint-Paul, ont voulu partir quelques jours à Maurice en septembre 2015. Un collègue, Jean D., 24 ans, propose de réserver l’hôtel pour eux car "vous comprenez, j’ai de la famille la bas, je connais l’île Maurice". L’hôtel revient à 294 euros par personne.



Avec ses copains la veille de leur départ, Jean D. leur souhaite un bon voyage. Arrivés à l’hôtel, mauvaise surprise : la réservation a été annulée à cause d’un manque de provisions sur le compte de celui qui avait réservé les chambres. Et pourtant, ils lui ont donné 882 euros pour leur chambre d’hôtel… Ce soir-là, pas assez d’argent pour reprendre des chambres dans cet hôtel-là, donc ils partent à la recherche d’un autre endroit où dormir. "On a dû essayer une dizaine d’hôtels avant de trouver", raconte un des collègues.



Que s’est-il passé ? Jean D. a tout simplement gardé l’argent pour rembourser des dettes. "Il nous a vu la veille et nous a laissé partir sachant qu’on serait à la rue, s’indigne la victime, on voulait que la justice interviennent pour l’empêcher de continuer comme ça, il n’a que 24 ans".



Il a été condamné à 2 mois de prison avec sursis et à rembourser la somme volée, et payer les dommages et intérêts. Des dettes qu’il remboursera peut-être de façon plus honnête cette fois-ci.