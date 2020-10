Vacances à Mascarin du 10 au 25 octobre 2020

- DU 13 AU 16 ET DU 20 AU 23/ 11.00 VISITES GUIDÉES «La santé des plantes» (Collection Réunion)



- DU 13 AU 16 ET DU 20 AU 23 / 14.30 VISITES GUIDÉES «Présentation d’un ancien domaine agricole et des collections botaniques»



- VENDREDI 23/ 10.00 JEU DE PISTE «A la découverte des 5 éléments»



- SAMEDI 17 ET DIMANCHE 25 VISITES GUIDÉES Les Week-ends Natures



- DU 13 AU 23/ 9.00-17.00 EXPOSITION «Lo grin i koz»



- DU 07 AU 22/ 9.00-17.00 EXPOSITION «Oxygène»



- SAMEDI 17/ 14.00 CONTE ILLUSTRÉ ET DÉDICACE «Conte dessiné»



- DU 12 AU 24 ATELIER ART PLASTIQUE 2.5-6 ANS ET 6-15 ANS ATELIERS «LES ZENFANS» et «LE TIBOUDCHOU»



- DU 12 AU 16 STAGE CIRQUE : 3-6 ANS ET 6-12 ANS Eveil, initiation et perfectionnement aux arts du cirque



- DIMANCHE 18/ 16.00 CONCERT KASKASKAAMA «In Konser i kas kontour pou trouv lamour»



- DIMANCHE 25/ 16.00 SPECTACLE «ZIGUILÉ» «Le corps, le jeu et l’enfance»



- DU 13 AU 25/ 9.00-17.00 LES INCONTOURNABLES DU JARDIN