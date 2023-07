La grande Une Vacances : Les plages de l’Ouest font le plein de bivouaqueurs

Vans ou camions aménagés, tentes de toit ou classiques, les bivouaqueurs ont profité du temps clément des derniers jours pour s’installer sur le littoral de l’Ouest. Entre habitués de ce mode de vie et vacanciers en famille, une ambiance bon enfant règne dans ces campings improvisés. Par MB - Publié le Lundi 17 Juillet 2023 à 08:30

Encore rares il y a quelque temps, ou confinés à certains lieux comme la plage de l’Etang-Salé, les vans et bivouacs semblent se démocratiser sur les plages de l’Ouest. Ainsi, les vans représentent près d’un cinquième des véhicules présents sur le parking de la plage de Trou d’eau en pleine semaine en cette période de vacances scolaires.



Quelques toiles de tentes sont aussi présentes sur la plage ou certaines pelouses à proximité du rivage. Pourtant le regard est attiré par une longue rangée de véhicules, plus ou moins impressionnants, dont les portes entrouvertes laissent voir un intérieur aménagé.



La famille Gence a décidé de poser son bivouac sur le sable, tout en profitant d’un fourgon pour stocker tout le matériel nécessaire. “On est arrivé le vendredi, et tout se passe très bien. Il y a eu un peu de monde le samedi, mais c’était assez calme le soir. Forcément, il y a un peu d’ambiance le soir, mais tout se passe très bien”, explique Julie. À l’ombre sous une tonnelle installée pour l’occasion, toute la famille profite des premiers jours de vacances avec les enfants. “Nous serions bien restés encore un peu, mais nous avons eu un dîner dansant avec le reste de la famille, alors nous allons partir aujourd’hui”, poursuit la mère de famille.

“On peut s’installer plus librement à La Réunion, mais il faut respecter les lieux”



Un peu plus loin, Thomas profite de la vue sur la plage, installé sur son matelas à l’intérieur d’un monospace coffre ouvert. “On alterne entre plusieurs spots au gré de nos envies. J’ai aussi une maison, mais je préfère vivre au grand air. On est arrivé ce dimanche et on va sans doute rester quelques jours. Les gens sont très respectueux et ça se passe très bien ici”, confirme le jeune homme. “Pour moi c’est farniente et bouquin sur la plage, avant de rentrer un peu prendre une douche et repartir vers un autre endroit selon l’humeur”, poursuit Thomas dans un sourire.



Installé depuis une semaine, Lucas a eu la chance de pouvoir emprunter un fourgon aménagé. Coin cuisine, lit deux places et petite banquette, l’espace est savamment agencé, tout en offrant un confort spartiate. Arrivé depuis quelques mois, le jeune homme est un habitué de la “vanlife” dans l’Hexagone. “C’est une chance d’avoir des plages comme Trou d’eau où le bivouac est autorisé. On peut s’installer plus librement à La Réunion, mais il faut respecter les lieux. Les gens et les autorités sont assez compréhensifs. J’ai aussi l’impression que les profils sont beaucoup plus variés qu’en métropole. Ici, des gens de tous les âges ont des camions pour profiter des paysages de l’île. On peut se réveiller dans certains endroits et être tout seul”, souligne le campeur.