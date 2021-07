La grande Une Vacances : Des idées de sorties (gratuites) pour les enfants

Les vacances scolaires sont là. Sources de joie pour les enfants, elles sont aussi parfois sources de préoccupation pour les parents. Après tout, il faut les occuper les marmailles ! Pour ceux qui n’ont pas recours au centre aéré ou n’ont pas le plaisir de partir en voyage, voici quelques idées d’activités gratuites qui leur plairont, à coup sûr. Nous rappelons malgré tout que la distanciation et les gestes barrières sont toujours de mise, durant toutes les activités. Par Soe Hitchon - Publié le Dimanche 11 Juillet 2021 à 06:22

Le nouveau parc du Colosse : jeux d’eau et bassin de baignade



C’est la grande nouveauté de la commune de Saint-André cette année. La réouverture du Parc du Colosse le 15 juillet fera le bonheur des enfants qui aiment les jeux d’eau et patauger dans les bassins. C’est un bassin de baignade de plus de 3000 m2 qui est prévu. Selon les restrictions sanitaires, il sera peut-être possible de pique-niquer en regardant les enfants également jouer dans le skatepark, sur le terrain de basket et de foot. Le parc est ouvert de 7h à 19h.



Skateparks



Hormis le nouveau skatepark du Colosse, de nombreux skaterparks se trouvent sur l’île, notamment à Sainte-Suzanne, la Saline, l’Etang-Salé ou encore Saint-Leu. Le plus grand reste celui de la Trinité à Saint-Denis, dans le Cœur-Vert Familial, qui propose des terrains de jeux et chemins de promenade.



La randonnée de Grand Etang



Pour ceux qui souhaitent voir du paysage tout en faisant marcher les enfants, le tour du Grand Etang de Saint-Benoît est idéal. Cette randonnée de 8 km prend entre deux et trois heures de marche sur du plat, avec des cascades du Bras d’Annette pour se rafraîchir.



La randonnée Bas de La Rivière



On ne le croirait pas, mais à Saint-Denis, il est possible de faire une randonnée au bord d’une rivière, la traverser, se baigner dans des bassins turquoises, et s’arrêter pour un pique-nique. Il s’agit de la Rivière Saint-Denis, dans le quartier du Bas-de-la-Rivière. En partant depuis le quartier la Colline, la randonnée peut prendre 30 min ou plus, selon la motivation (et l’âge) des enfants.



Manapany-les-Bains



Pour ceux qui veulent profiter du Sud sauvage, un arrêt au bassin de baignade de Manapany-les-Bains s’impose. Se baigner en mer sans craindre les vagues ni les requins, c’est du luxe, car les poissons, eux, y sont toujours. Attention néanmoins à la profondeur de l’eau ; il est préférable que les petits soient surveillés ou accompagnés.

Le village d’Hell-bourg



Le village d’Hell-bourg plaît autant aux enfants qu’aux adultes. Ce "plus beau village de France" offre des petites rues remplies de charmantes maisons créoles colorées, des restaurants et des randos faciles. Les balades sont aussi agréables que la route pour arriver jusqu’au village. La cascade du Voile de la Mariée et les différents points de vues plaisent aux petits comme aux grands. C’est la grande nouveauté de la commune de Saint-André cette année. La réouverture du Parc du Colosse le 15 juillet fera le bonheur des enfants qui aiment les jeux d’eau et patauger dans les bassins. C’est un bassin de baignade de plus de 3000 m2 qui est prévu. Selon les restrictions sanitaires, il sera peut-être possible de pique-niquer en regardant les enfants également jouer dans le skatepark, sur le terrain de basket et de foot. Le parc est ouvert de 7h à 19h.Hormis le nouveau skatepark du Colosse, de nombreux skaterparks se trouvent sur l’île, notamment à Sainte-Suzanne, la Saline, l’Etang-Salé ou encore Saint-Leu. Le plus grand reste celui de la Trinité à Saint-Denis, dans le Cœur-Vert Familial, qui propose des terrains de jeux et chemins de promenade.Pour ceux qui souhaitent voir du paysage tout en faisant marcher les enfants, le tour du Grand Etang de Saint-Benoît est idéal. Cette randonnée de 8 km prend entre deux et trois heures de marche sur du plat, avec des cascades du Bras d’Annette pour se rafraîchir.On ne le croirait pas, mais à Saint-Denis, il est possible de faire une randonnée au bord d’une rivière, la traverser, se baigner dans des bassins turquoises, et s’arrêter pour un pique-nique. Il s’agit de la Rivière Saint-Denis, dans le quartier du Bas-de-la-Rivière. En partant depuis le quartier la Colline, la randonnée peut prendre 30 min ou plus, selon la motivation (et l’âge) des enfants.Pour ceux qui veulent profiter du Sud sauvage, un arrêt au bassin de baignade de Manapany-les-Bains s’impose. Se baigner en mer sans craindre les vagues ni les requins, c’est du luxe, car les poissons, eux, y sont toujours. Attention néanmoins à la profondeur de l’eau ; il est préférable que les petits soient surveillés ou accompagnés.



