Vac’Ado : la méga beach party pour terminer les vacances

Parcours d’obstacle, sports de plage, structures gonflables… La belle plage du Cap Homard est le théâtre d’une méga beach party ce samedi 21 janvier 2023. Cet événement festif accueille des ados pour terminer les vacances en beauté.

Ces jeunes Saint-Paulois, âgés de 11 à 17 ans, participent à cette belle fête avant la rentrée scolaire à Boucan Canot dans le Bassin de vie de Saint-Gilles-les-Bains. Un vrai moment de convivialité et de partage organisé les pieds dans le sable.

La jeunesse représente un enjeu fondamental pour la Municipalité. Les Vac’Ado traduisent cette ambition. La beach party fait partie d’un dispositif innovant destiné aux adolescents.

En janvier, six séjours de loisirs ont été proposés dans les Bassins de vie de Saint-Paul pour les 11-17 ans. Les adolescents viennent y pratiquer des activités artistiques et de pleine nature, des ateliers numériques et des sorties sur tout le territoire.







Chaque séjour de Vac’Ado accueille 50 jeunes sur une semaine au sein de gymnases et d’équipements de proximité de la commune.

Des navettes sont mises à disposition matin et soir pour se rendre sur ces sites. Cela favorise l’intégration des adolescents éloignés géographiquement et socialement de ce type d’activités.

Pour rappel, le dispositif Vac’Ado a été expérimenté pour la première fois durant les vacances scolaires de juillet-août 2022 avec 220 bénéficiaires de ces séjours de loisirs sans hébergement proposés aux adolescents, âgés de 11 à 17 ans.

Les retours des familles ont été très positifs, d’où la reconduction par la Municipalité de cette opération étendue aux vacances scolaires de janvier et de juillet-août 2023.

Les jeunes générations sont nos talents et nos pépites. Elles représentent l’avenir de notre commune qui compte plus de 19 000 habitants âgés de 11 à 26 ans. Soit près de 20 % de sa population.

Ces Vac’Ado visent plusieurs objectifs

Proposer des activités de loisirs diversifiées, innovantes et ludiques propices à l’épanouissement de l’adolescent

Susciter l’engagement et la participation par la mise en place d’espaces d’expression

Favoriser l’apprentissage de comportements citoyens par le respect des règles de vie en collectivité et la transmission de valeurs de tolérance, de respect d’autrui, de civisme et de responsabilité

Rendre les jeunes autonomes et acteurs du projet

L’organisation des journées de Vac’Ado autour de plusieurs temps

Activités adaptées aux sites autour de la culture urbaine, de l’art, du numérique, du sport de pleine nature

Échanges et espaces de libre expression à travers un mur d’expression, des tables rondes, des entretiens individuels et collectifs

Information et sensibilisation à la thématique prévention-santé







