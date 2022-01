A la Une . Va-t-on battre le record du baptême de cyclone le plus tardif ?

La saison cyclonique 2021/22 n’a toujours pas été lancée par la moindre tempête tropicale. Aucun système n’a encore été baptisé et le record du baptême le plus tardif pourrait être battu. Mais encore faudrait-il savoir de quand il date. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 15 Janvier 2022 à 06:41

Malgré le mauvais temps de cette semaine, les cyclones se font toujours rares dans la zone. L’année 2021 n’a pas connu la moindre formation de tempête tropicale sur le bassin, indique météo France. Et pour l’instant, la dynamique ne semble pas changer.



Depuis 1998, le bassin est couvert par un satellite géostationnaire. Depuis cette date, seules trois saisons cycloniques ont connu un tel retard : 1998/1999, 2000/2001 et 2017/2018. Les deux dernières avaient connu des zones suspectes fin décembre devenues tempêtes tropicales dans les premiers jours de janvier.



Si aucune formation n’est baptisée avant dimanche, le record de 23 ans sera égalé. Le 16 janvier 1999, Alda avait été baptisée, mais ce n’était pourtant pas le baptême le plus tardif.



"Ça reste à discuter"



En 1998, l’arrivée du satellite géostationnaire ne se fera qu’en mai. Une arrivée tardive qui ne permettra jamais de trancher réellement sur la date du premier baptême.



Cette année-là, le premier baptême avait été effectué le 8 février avec Anacelle, fixant un premier record. Cependant, une dépression tropicale ayant évolué au mois de janvier dans le canal du Mozambique avait été classée tempête tropicale a posteriori. Le changement avait été fixé au 21 janvier 1998.



"Cette dépression apparue mi-janvier (1998) a évolué à la limite de la tempête tropicale, c’est pourquoi elle n’avait pas été baptisée sur le coup. Pour le record, tout dépend si on se base sur la date du 8 février ou sur la première tempête. Ça reste à discuter", explique Philippe Caroff, responsable des prévisions cycloniques à Météo France.



Selon lui, rien ne devrait se passer jusqu’à la semaine prochaine. Mais "les choses vont bouger avant la fin janvier", prévient-il.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur