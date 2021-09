A la Une . VIdéos - Saint-Paul : Incendie à proximité de la route des Tamarins

Un incendie s’est déclaré du côté de Plateau-Caillou à Saint-Paul dimanche 19 septembre. La fumée gêne les automobilistes au niveau des tranchées couvertes.

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 19 Septembre 2021 à 14:51

Un important incendie s’est déclaré ce dimanche du côté de Plateau-Caillou. Les flammes sont visibles depuis la route et la fumée gêne la visibilité dans le secteur. Le CRGT appelle à la prudence dans le secteur. Les bretelles de sortie de l'échangeur sont fermées.



Le vent attise les flammes qui menacent des habitations et une station-service, mais les soldats du feu sont déjà sur place pour sécuriser ces lieux. Pour l’heure, il est impossible de connaître la superficie partie en fumée.



Les pompiers ont dépêchés 8 engins et une vingtaine d’hommes sur place.











