VISIOCONFERENCE : #Stratégie d'entreprise : Comment s’inspirer du biomimétisme pour s’adapter durablement ?

La crise sanitaire actuelle impacte en profondeur de nombreux socles fondamentaux de nos sociétés. Elle a mis en exergue l’interdépendance de nos économies et certaines limites de nos modes de fonctionnement actuels.Dans ce contexte global marqué par des drames humains, des krachs boursiers, des déstabilisations étatiques qui menacent l'équilibre de la planète, quelles lunettes chausser pour comprendre ce qui se passe ?La crise impose ainsi une révision des stratégies d’entreprises afin de survivre et s’adapter aux changements en cours. Loin des théories financières sophistiquées, depuis les confins de la géologie, de l'écologie scientifique et des théories darwiniennes, les fondamentaux qui font que les espèces survivent depuis des millions d'années, peuvent peut-être nous éclairer.Victor CHANE-NAM, vous propose de découvrir une nouvelle clé de lecture des profonds chamboulements géopolitiques, sociétaux, économiques, environnementaux et humains en cours. Un outil de décodage et de décision à l’usage de tous.RENDEZ-VOUS : Jeudi 23 avril à 14h00Un lien vous sera transmis après votre inscription